اخراج دو مقام سابق حزب کمونیست چین به دلیل اختلاس

اخراج دو مقام سابق حزب کمونیست چین به دلیل اختلاس
دو مقام سابق حزب کمونیست چین به دلیل اختلاس از حزب اخراج شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ نظارت بر اختلاس چین  امروز دوشنبه اعلام کرد که دو عضو ارشد سابق دولت را به دلیل نقض جدی  و قانون از حزب کمونیست  اخراج کرد،.

کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی در دو بیانیه جداگانه اعلام کرد که این اقدامات، «وانگ جیانجون»  نایب رئیس سابق کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین، و «شو شیانپینگ» نایب رئیس سابق کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی را هدف قرار داده است.

این نهاد نظارتی اعلام کرد وانگ و شو مظنون به دریافت رشوه هستند و پرونده‌های آنها جدی  و دارای نفوذ بدخواهانه  توصیف شده است.

 

