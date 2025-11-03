قطر: در حال بررسی ماموریت مشخص برای نیروهای بینالمللی در غزه هستیم
وزیر امور خارجه قطر، اظهار داشت که کشورش با ایالات متحده همکاری میکند تا مجوز مشخصی برای استقرار نیروی بینالمللی پیشنهادی در نوار غزه دریافت کند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، اظهار داشت که کشورش با ایالات متحده همکاری میکند تا مجوز مشخصی برای استقرار نیروی بینالمللی پیشنهادی در نوار غزه دریافت کند.
آل ثانی در مصاحبهای با سیانان، بر لزوم داشتن مجوز قانونی برای این نیرو تأکید کرد و به اهمیت وجود یک میانجی فلسطینی بین غزهایها و نیروی بینالمللی اشاره کرد.
از سوی دیگر، «عبدالله دوم»، پادشاه اردن، پیش از این آمادگی اردن و مصر را برای آموزش تعداد زیادی از نیروهای امنیتی فلسطین تأیید کرده بود.
وی اظهار داشت که کشورش به غزه نیرو اعزام نخواهد کرد و این نشان میدهد که اردن از نظر سیاسی بسیار به تحولات آنجا نزدیک است.