جنگ اوکراین از دوره‌ بایدن به من ارث رسیده است

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌بی‌اس، بار دیگر بر اعتماد خود به توانایی‌اش در حل مناقشه اوکراین تأکید کرد.

ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا معتقد است می‌تواند این مناقشه را ظرف چند ماه حل و فصل کند، گفت: «فکر می‌کنم می‌توانیم از پس این موضوع برآییم، بله.»

وی افزود: «اگر من رئیس جمهور بودم، این جنگ اتفاق نمی‌افتاد... این جنگ جو بایدن بود، نه من. من این جنگ احمقانه را به عنوان خونین‌ترین جنگ زمینی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به ارث بردم.»

