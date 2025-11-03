خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ:

جنگ اوکراین از دوره‌ بایدن به من ارث رسیده است

جنگ اوکراین از دوره‌ بایدن به من ارث رسیده است
کد خبر : 1708588
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌بی‌اس، بار دیگر بر اعتماد خود به توانایی‌اش در حل مناقشه اوکراین تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌بی‌اس، بار دیگر بر اعتماد خود به توانایی‌اش در حل مناقشه اوکراین تأکید کرد.

ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا معتقد است می‌تواند این مناقشه را ظرف چند ماه حل و فصل کند، گفت: «فکر می‌کنم می‌توانیم از پس این موضوع برآییم، بله.»

وی افزود: «اگر من رئیس جمهور بودم، این جنگ اتفاق نمی‌افتاد... این جنگ جو بایدن بود، نه من. من این جنگ احمقانه را به عنوان خونین‌ترین جنگ زمینی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به ارث بردم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ