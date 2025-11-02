خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر خارجه تشکیلات خودگردان:

هر روند سیاسی واقعی باید تمام سرزمین‌ها فلسطین را در بر بگیرد

هر روند سیاسی واقعی باید تمام سرزمین‌ها فلسطین را در بر بگیرد
کد خبر : 1708481
لینک کوتاه کپی شد.

وزیرخارجه تشکیلات خودگردان در دیدار با وزیرخارجه انگلیس گفت که هر روند سیاسی واقعی باید تمام سرزمین‌ها فلسطین را در بر بگیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «وارسن شاهین» وزیر خارجه فلسطین، در حاشیه اجلاس امنیتی در «منامه» پایتخت بحرین، با «ایوت کوپر» وزیر خارجه بریتانیا، دیدار کرد.

شاهین در پستی در پلتفرم ایکس گفت که به همتای بریتانیایی خود گفته است که برخورد با مسئله صلح در کرانه باختری، غزه و قدس شرقی، مناطقی که یک کشور فلسطینی را در امتداد مرزهای ۱۹۶۷ تشکیل می‌دهند، به عنوان موضوعات جداگانه، رویکردی به دور از واقعیت است.

شاهین تاکید کرد که هر مسیر سیاسی واقعی باید تمام سرزمین‌های فلسطینی را در بر بگیرد.

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ