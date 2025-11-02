وزیر خارجه تشکیلات خودگردان:
هر روند سیاسی واقعی باید تمام سرزمینها فلسطین را در بر بگیرد
وزیرخارجه تشکیلات خودگردان در دیدار با وزیرخارجه انگلیس گفت که هر روند سیاسی واقعی باید تمام سرزمینها فلسطین را در بر بگیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «وارسن شاهین» وزیر خارجه فلسطین، در حاشیه اجلاس امنیتی در «منامه» پایتخت بحرین، با «ایوت کوپر» وزیر خارجه بریتانیا، دیدار کرد.
شاهین در پستی در پلتفرم ایکس گفت که به همتای بریتانیایی خود گفته است که برخورد با مسئله صلح در کرانه باختری، غزه و قدس شرقی، مناطقی که یک کشور فلسطینی را در امتداد مرزهای ۱۹۶۷ تشکیل میدهند، به عنوان موضوعات جداگانه، رویکردی به دور از واقعیت است.
شاهین تاکید کرد که هر مسیر سیاسی واقعی باید تمام سرزمینهای فلسطینی را در بر بگیرد.