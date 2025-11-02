هکرهای طرفدار روسیه از هک مقامات اوکراینی خبر دادند
گروههای هکری طرفدار روسیه از هک مقامات دفتر رئیس جمهور اوکراین خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، گروههای هکر طرفدار روسیه، «کیل نت» و «برگینی»، به خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کردند که طی یک هک گسترده، اطلاعات شخصی «ویکتور میکیتا» و «ایرینا مودرا» معاونان دفتر «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین و همچنین «میخائیل فدوروف» معاون اول نخست وزیر اوکراین، را به دست آوردهاند.
هکرها به شش شرکت بزرگ بیمه اوکراین نفوذ کردند. از جمله اطلاعات به دست آمده میتوان به آدرسهای ثبت، شماره تلفنهای شخصی و اطلاعات گذرنامه مقامات اشاره کرد.
نماینده گروه هکری با نام مستعار «کیل میلک» گفت: «پایگاههای داده ثبت مالیات بررسی شدند و در آنجا اطلاعاتی در مورد ویکتور میکیتا و ایرینا مودرا معاونان دفتر زلنسکی، و همچنین در مورد میخائیل فدوروف، معاون اول نخست وزیر اوکراین، یافت شد».
بر اساس این گزارش، در نتیجه هک شش شرکت بزرگ بیمه اوکراینی، هکرها بیش از ۱۰ میلیون بسته اسناد مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله کارتهای سبز، قراردادهای بیمه، اطلاعات مربوط به بیمه املاک و مستغلات، اطلاعات مربوط به کارخانهها، اتومبیلها، گواهینامههای رانندگی، فیلم و عکس را دانلود کردند.