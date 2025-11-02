خبرگزاری کار ایران
اولیانوف: ایران درباره برنامه هسته‌ای خود تصمیم‌گیری می‌کند
مقام ارشد روس تاکید کرد سران جمهوری اسلامی ایران خود درباره آینده برنامه هسته‌ای کشورشان و توسعه آن تصمیم‌گیری خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، مقام ارشد روس تاکید کرد سران جمهوری اسلامی ایران خود درباره آینده برنامه هسته‌ای کشورشان و توسعه آن تصمیم‌گیری خواهند کرد.

«میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین اظهار داشت: «هیچ محدودیتی در این مورد (فعالیت‌ هسته‌ای) وجود ندارد، مشروط بر اینکه چنین فعالیت‌هایی منحصراً برای اهداف صلح‌آمیز انجام شود و تحت نظارت مؤثر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد.»

وی که با خبرگزاری ریانووستی گفت‌وگو می‌کرد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تهران باتوجه به از بین رفتن محدودیت‌های رسمی می‌تواند گام‌های بیشتری در توسعه برنامه هسته‌ای خود بردارد، تصریح کرد: «اینکه آیا ایران گام‌های بیشتری در توسعه برنامه هسته‌ای خود برخواهد داشت یا خیر، هنوز مشخص نیست. این موضوع توسط خود مقامات ایرانی تعیین خواهد شد.»

اولیانوف ادامه داد: «در اصل، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) هیچ محدودیت یا ممنوعیت سخت‌گیرانه‌ای را در نظر نمی‌گیرد، مشروط بر اینکه فعالیت‌های هسته‌ای منحصراً برای اهداف صلح‌آمیز انجام شود و تحت نظارت مؤثر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد.»

