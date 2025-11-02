خبرگزاری کار ایران
۵ کوهنورد آلمانی در آلپ جان باختند
کد خبر : 1708375
مقامات از کشته شدن ۵ کوهنور آلمانی در پی بهمن در کوه‌های آلپ خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات ایتالیایی اعلام کردند ۵ کوهنور آلمانی پس از گیر اتفادن در بهمن کوه‌های آلپ جان باختند.

این کوهنوردان روزگذشته -شنبه- برای صعود به قله «چیما ورتانا» در رشته کوه «اورتلر» در نزدیکی روستای «سولدا» عازم شده بودند که در مسیر قله گرفتار بهمن شدند.

اجساد دو مرد و یک زن روز شنبه پیدا شد، در حالی که دو قربانی دیگر، یک پدر و دختر ۱۷ ساله‌اش، روز یکشنبه پیدا شدند.

دو کوهنورد دیگر بدون هیچ آسیبی  از این حادثه جان سالم به در بردند.

 

 

 

 

 

 

