خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مقامات اسرائیل مدعی بازداشت یک صهیونیست به اتهام جاسوسی برای ایران شدند

مقامات اسرائیل مدعی بازداشت یک صهیونیست به اتهام جاسوسی برای ایران شدند
کد خبر : 1708356
لینک کوتاه کپی شد.

مقامات اسرائیل مدعی شدند که یک صهیونیست را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کرده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مقمات رژیم اسرائیل امروز -یکشنبه- اعلام کردند که یک صهیونیست را به  اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کرده‌اند.

شین بت، سرویس امنیتی رژیم صهیونیستی و پلیس رژیم در بیانیه‌ای مدعی شدند: «مظنون در ازای دریافت مقدار زیادی پول به صورت پرداخت دیجیتال فعالیت‌های امنیتی انجام می‌داد».

در این بیانیه ادعا شد: «ما بار دیگر به شهروندان و ساکنان در رابطه با هرگونه ارتباط با نهاد های کشورهای دیگر یا نهادهای ناشناس و همچنین فعالیت‌های امنیتی از جانب آنها در ازای پول هشدار دیگر هشدار می‌دهیم».

کانالل ۱۳ رژیم صهیونیستی هشدار داد شین بت و پلیس رژیم اسرائیل روز یکشنبه اجازه افشای این پرونده را دادند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ