مقامات اسرائیل مدعی بازداشت یک صهیونیست به اتهام جاسوسی برای ایران شدند

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مقمات رژیم اسرائیل امروز -یکشنبه- اعلام کردند که یک صهیونیست را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کرده‌اند.

شین بت، سرویس امنیتی رژیم صهیونیستی و پلیس رژیم در بیانیه‌ای مدعی شدند: «مظنون در ازای دریافت مقدار زیادی پول به صورت پرداخت دیجیتال فعالیت‌های امنیتی انجام می‌داد».

در این بیانیه ادعا شد: «ما بار دیگر به شهروندان و ساکنان در رابطه با هرگونه ارتباط با نهاد های کشورهای دیگر یا نهادهای ناشناس و همچنین فعالیت‌های امنیتی از جانب آنها در ازای پول هشدار دیگر هشدار می‌دهیم».

کانالل ۱۳ رژیم صهیونیستی هشدار داد شین بت و پلیس رژیم اسرائیل روز یکشنبه اجازه افشای این پرونده را دادند.

