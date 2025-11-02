مقامات اسرائیل مدعی بازداشت یک صهیونیست به اتهام جاسوسی برای ایران شدند
مقامات اسرائیل مدعی شدند که یک صهیونیست را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کردهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مقمات رژیم اسرائیل امروز -یکشنبه- اعلام کردند که یک صهیونیست را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کردهاند.
شین بت، سرویس امنیتی رژیم صهیونیستی و پلیس رژیم در بیانیهای مدعی شدند: «مظنون در ازای دریافت مقدار زیادی پول به صورت پرداخت دیجیتال فعالیتهای امنیتی انجام میداد».
در این بیانیه ادعا شد: «ما بار دیگر به شهروندان و ساکنان در رابطه با هرگونه ارتباط با نهاد های کشورهای دیگر یا نهادهای ناشناس و همچنین فعالیتهای امنیتی از جانب آنها در ازای پول هشدار دیگر هشدار میدهیم».
کانالل ۱۳ رژیم صهیونیستی هشدار داد شین بت و پلیس رژیم اسرائیل روز یکشنبه اجازه افشای این پرونده را دادند.