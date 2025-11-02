به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، شهر پوکروفسک در غرب استان دونتسک به نقطه‌ای سرنوشت‌ساز در جنگ تبدیل شده است؛ سقوط این شهر برای کی‌یف یک فاجعه استراتژیک غیرقابل تحمل خواهد بود، در حالی که روسیه نیروهای عظیمی را بسیج کرده است که توان مقابله مستقیم با آنها برای اوکراین غیرممکن است.

بر اساس گزارش وب‌سایت National Security Journal، اوکراینی‌ها توان تحمل شکست در نبرد پوکروفسک را ندارند، به‌ویژه آنکه وضعیت ناپایدار منطقه، این شهر را به مرکز لجستیکی حیاتی و در آستانه سقوط قریب‌الوقوع تبدیل کرده است.

نبرد پوکروفسک بیش از یک سال پیش آغاز شد، پس از آنکه روسیه شهر آودیئیفکا را در فوریه ۲۰۲۴ تصرف کرد، و اکنون به طولانی‌ترین نبرد رقابتی تاریخ منطقه تبدیل شده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در ۲۷ اکتبر با اشاره به برتری آشکار نیروهای روسیه گفت که هر سرباز اوکراینی عملا در برابر هشت سرباز روسی قرار دارد.

روسیه نیروهای عظیمی را به منطقه پوکروفسک اعزام کرده است که توان تمرکز اوکراین در یک جبهه را از بین می‌برد، با این حال زلنسکی اصرار دارد که روس‌ها «نتیجه مورد انتظار را به‌دست نیاورده‌اند»، اما واقعیت میدانی روایت دیگری دارد.

محاصره از سه جبهه

بر اساس گزارش گروه اوکراینی «دیپ‌استیت» که تحولات میدان نبرد را رصد می‌کند، نیروهای روسیه شهر پوکروفسک را از سه طرف محاصره کرده و تنها یک مسیر ۱۵ کیلومتری برای انتقال تدارکات و کمک‌های لجستیکی باقی مانده است.

بحران لجستیکی عمق فاجعه را نشان می‌دهد، چرا که به گفته ناتالیا استویکو، سرپرست خدمات پزشکی در لشکر پنجم مکانیزه، روس‌ها تمام پل‌های منتهی به پوکروفسک را منفجر کرده‌اند و خروج مجروحان را «تقریبا غیرممکن» ساخته‌اند.

استویکو در کنفرانسی با حضور فرماندهان نظامی در کی‌یف تاکید کرد که ارتش به «هیچ چیز» مجهز نیست؛ از تجهیزات مهندسی و پل‌های موقت گرفته تا مهندسانی که قادر به ساخت جایگزین‌های چوبی باشند، و این کمبود تجهیزات و امکانات، خطر رها شدن هزاران مجروح را در صورت عقب‌نشینی ناگهانی ایجاد می‌کند.

در داخل پوکروفسک، تیم‌های نفوذ روسیه درگیری شدیدی را تجربه می‌کنند. فرمانده یک دسته اوکراینی می‌گوید حدود ۲۰۰ سرباز روس در شهر مستقر هستند که در گروه‌های کوچک دو تا سه نفره در پناهگاه‌ها و زیرزمین‌ها مخفی شده و منتظر نیروهای کمکی‌اند. این واحدها به‌صورت تدافعی مستقر نشده‌اند که نشان‌دهنده شدت و ناپایداری شرایط میدان نبرد است.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که عقب‌نشینی دیرهنگام می‌تواند به «شکست فاجعه‌آمیز لحظه آخری» منجر شود، مشابه تجاربی که در گذشته کی‌یف در شهرهای محاصره‌شده داشت و باعث تلفات انسانی سنگین شد.

چرا از دست دادن پوکروفسک فاجعه است؟

پوکروفسک تنها یک نقطه جغرافیایی نیست؛ بلکه یک مرکز لجستیکی حیاتی در دونباس است و کنترل آن، مزیت عملیاتی مهمی برای طرف مقابل به‌دنبال دارد، به گفته باسی باروینن، کارشناس آمریکایی، هرچند این نبرد به شدت استالینگراد نیست، اما شرایط آن برای طرف اوکراینی بسیار طاقت‌فرساست.

باروینن می‌گوید عقب‌نشینی اوکراین باید اواسط تابستان انجام می‌شد، به‌ویژه پس از پیشروی روس‌ها به شهرک‌هایی مانند رودینسکی. او با تأکید بر اینکه «با گذر زمان، عقب‌نشینی دشوارتر می‌شود»، پیش‌بینی کرد که روسیه ظرف هفته‌های آینده، بسته به میزان مقاومت فرماندهی اوکراین و موفقیت حملات متقابل، کنترل بخش عمده‌ای از شهر را تثبیت خواهد کرد.

کارشناسان غربی به اوکراین هشدار داده‌اند که در صورت غیرمنطقی شدن مقاومت از نظر تاکتیکی، باید فورا عقب‌نشینی کند. آن‌ها تأکید می‌کنند که پافشاری بیش از حد، همانند تجربه‌های قبلی، می‌تواند عقب‌نشینی را به فاجعه‌ای تبدیل کرده و مجروحان را در معرض مرگ یا اسارت قرار دهد.

روسیه با قدرت در پوکروفسک پیشروی می‌کند و کنترل خود را مستحکم می‌کند، در حالی که اوکراینی‌ها با منابع محدود مقاومت می‌کنند. گزارش National Security Journal اشاره دارد که خسارت شهر تنها یک شکست نظامی نیست، بلکه تهدیدی برای خطوط اصلی تأمین است و می‌تواند راه را برای فروپاشی گسترده‌تر در دونباس باز کند.

انتهای پیام/