وزیر امور خارجه سوریه، امروز -یکشنبه- تأیید کرد که رئیس دولت موقت این کشور، ماه جاری میلادی از کاخ سفید بازدید خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، «اسعد الشیبانی»، وزیر امور خارجه سوریه، امروز -یکشنبه- تأیید کرد که رئیس دولت موقت این کشور، ماه جاری میلادی از کاخ سفید بازدید خواهد کرد.

«توماس باراک»، فرستاده ویژه ایالات متحده، روز گذشته اظهار داشت که «محمد الجولانی»، رئیس دولت موقت سوریه از واشنگتن بازدید خواهد کرد.

بعداً، یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که رئیس جمهور سوریه حدود ۱۰ نوامبر از واشنگتن بازدید خواهد کرد.

الشیبانی افزود: «موضوعات زیادی در حال بحث است، از جمله لغو تحریم‌ها و گشودن فصل جدیدی بین آمریکا و سوریه. ما می‌خواهیم همکاری بسیار قوی بین آمریکا و سوریه وجود داشته باشد.»

