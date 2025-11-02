به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «اسعد الشیبانی»، وزیر امور خارجه سوریه، تأکید کرد که این کشور با قطب‌بندی مخالف است و به دنبال تقویت روابط خود با همه طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بر اساس همکاری و گشودگی است.

الشیبانی در سخنرانی خود در گفت‌وگوی منامه ۲۰۲۵ توضیح داد که قانون، پایه و اساس وحدت‌بخش برای همه اقشار مردم سوریه است.

وی بر تعهد دولت این کشور به ترویج صلح مدنی و دستیابی به عدالت، علیرغم چالش‌های دشواری که کشور با آن روبرو بوده و ناپدید شدن بیش از ۲۵۰ هزار نفر در رژیم قبلی، تأکید کرد.

الشیبانی اظهار داشت که سوریه به تنوع فرهنگی و قومی خود افتخار می‌کند و مشتاق است برای دستیابی به منافع مشترک در منطقه، دست یاری به سوی متحدان و دوستان دراز کند.

انتهای پیام/