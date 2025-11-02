الشیبانی:
به دنبال تقویت روابط با همه طرفهای منطقهای هستیم
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «اسعد الشیبانی»، وزیر امور خارجه سوریه، تأکید کرد که این کشور با قطببندی مخالف است و به دنبال تقویت روابط خود با همه طرفهای منطقهای و بینالمللی بر اساس همکاری و گشودگی است.
الشیبانی در سخنرانی خود در گفتوگوی منامه ۲۰۲۵ توضیح داد که قانون، پایه و اساس وحدتبخش برای همه اقشار مردم سوریه است.
وی بر تعهد دولت این کشور به ترویج صلح مدنی و دستیابی به عدالت، علیرغم چالشهای دشواری که کشور با آن روبرو بوده و ناپدید شدن بیش از ۲۵۰ هزار نفر در رژیم قبلی، تأکید کرد.
الشیبانی اظهار داشت که سوریه به تنوع فرهنگی و قومی خود افتخار میکند و مشتاق است برای دستیابی به منافع مشترک در منطقه، دست یاری به سوی متحدان و دوستان دراز کند.