به گزارش ایلنا به نقل از تاس، هشت کشور عضو اوپک پلاس، از جمله روسیه و عربستان سعودی، امروز -یکشنبه- برنامه تولید نفت خود را برای ماه دسامبر در یک جلسه آنلاین تعیین خواهند کرد.

از ابتدای سال ۲۰۲۴، هشت عضو اوپک پلاس (روسیه، عربستان سعودی، عراق، امارات متحده عربی، قزاقستان، الجزایر، عمان و کویت) به طور داوطلبانه تولید نفت را در مجموع ۲میلیون ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داده‌اند.

از آپریل ۲۰۲۵، این کشورها شروع به بازگرداندن تدریجی حجم کاهش یافته به بازار کردند و تا سپتامبر، یک سال زودتر از برنامه اولیه، هشت عضو اوپک پلاس به طور کامل از کاهش داوطلبانه ۲میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز، خارج شدند.

پیشتر، رویترز به نقل از منابع صنعتی گزارش داده بود که هشت عضو اوپک پلاس در نشست دوم نوامبر، افزایش بیشتر تولید نفت را بررسی خواهند کرد.

