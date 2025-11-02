۲ کشته در پی حمله روسیه به اوکراین

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات اوکراینی امروز -یکشنبه- اعلام کردند که در پی حمله روسیه به منطقه جنوبی «اودسا» دو تن کشتنه شدند، همچنین حمله ارتش روسیه به «زاپروژیا» منجر به قطعی برق نزدیک ۶۰ هزار نفر قطع شد.

منابع خدمات اورژانس دولتی اوکراین در پلتفرم تلگرام اعلام کردند: «در پی حمله روسیه به اودسا، در ساحل دریای سیاه دو نفر کشته شدند».

«ایوان فدرو» فرماندار منطقه‌ای در پلتفرم تلگرام اعلام کرد که حمله به زاپروژیا منجر به مجروحیت دو نفر شد و ساختمان ها را تخریب کرد.

فدروف افزود: «به محض اینکه وضعیت امنیتی اجازه دهد، خدمه برق را وصل خواهند کرد».

با نزدیک شدن زمستان، روسیه حملات موشکی و پهپادی خود به شبکه برق اوکراین را افزایش داده که باعث قطعی برق شده و نیروهای امدادی کی‌یف را مجبور کرده است برای تعمیر خسارات و مدیریت خاموشی‌های دوره‌ای به سرعت اقدام کنند.

