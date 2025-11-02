بازدید کیم جونگاون از فرماندهی سپاه یازدهم ارتش خلق کره
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، خبرگزاری مرکزی کره شمالی گزارش داد که «کیم جونگ اون»، رهبر این کشور، در اول نوامبر از فرماندهی سپاه یازدهم ارتش خلق کره که واحد نخبه آن محسوب میشود، بازدید کرد.
کیم از آموزش سربازان نیروهای ویژه که «شجاعت و روحیه بینظیر خود را به طور کامل نشان دادند» بازدید کرد و با سربازان عکس گرفت.
این خبرگزاری اعلام کرد: «او از آمادگی کامل نیروهای مسلح ما برای جنگ ابراز رضایت فراوان کرد.»
در این گزارش آمده است که سربازان با نهایت احترام از رئیس دولت استقبال کردند.