عطوان بررسی کرد:
پشتپرده تصمیم پنتاگون برای ارسال تاماهاوک به اوکراین/ ترامپ، بازنده همه جبههها
در بحبوحه افزایش تنش میان آمریکا و روسیه، پنتاگون تصمیم گرفته اوکراین را به موشکهای دوربرد تاماهاوک مجهز کند؛ تصمیمی که میتواند جنگ را وارد مرحلهای خطرناک کند. همزمان، شکست تازه ترامپ در برابر همتای چینیاش، او را در موقعیت ضعف بیسابقهای قرار داده است.
به گزارش ایلنا، عبدالباری عطوان، تحلیلگر سرشناس عرب در یادداشتی در روزنامه فرامنطقهای «رای الیوم» نوشت: شبکه خبری «سیانان» روز جمعه گزارش داد که وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) تصمیمی اولیه برای تجهیز ارتش اوکراین به موشکهای دوربرد «تاماهاوک» اتخاذ کرده است؛ موشکهایی که قابلیت هدفگیری عمق خاک روسیه از جمله مسکو را دارند. در صورت اجرای این تصمیم، رویارویی نظامی- و شاید حتی هستهای- میان آمریکا و روسیه، بیش از هر زمان دیگری محتمل خواهد بود.
این اقدام تنشزا پس از دیدار میان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینیاش اتخاذ شد؛ دیداری که طی آن، زلنسکی خواستار دریافت تسلیحاتی شد که بتواند موازنه میدانی جنگ با روسیه را تغییر دهد. پنتاگون نیز اعلام کرده میتواند بدون آسیب به ذخایر خود، حدود ۱۵۰۰ فروند موشک تاماهاوک در اختیار کییف قرار دهد.
انتقال چنین سلاحهایی به اوکراین، به معنای تغییر وضعیت از دفاعی به تهاجمی است. از همین رو دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه هشدار داده که این تصمیم میتواند پیامدهایی فاجعهبار نه فقط برای اوکراین، بلکه برای همه طرفها از جمله آمریکا و اروپا داشته باشد. این اظهارات در واقع اشارهای آشکار به خطر درگیری هستهای است.
تصمیم ترامپ برای از سرگیری آزمایشهای هستهای، پس از چند دهه توقف، نیز نشانهای از آمادهسازی واشنگتن برای چنین سناریویی است؛ سناریویی که میتواند روابط شخصی ترامپ و پوتین- که زمانی از آن بهعنوان دو «دوست» یاد میشد- را وارد مرحلهای از خصومت آشکار کند.
در مقابل، روسیه اخیرا از توسعه موشک جدید خود با نام «بوروستنیک» خبر داده است؛ موشکی مجهز به موتور هستهای که قادر است در مدت ۱۵ دقیقه بیش از ۱۴ هزار کیلومتر را طی کند، از همه سامانههای راداری عبور کرده و تا ۱۵ ساعت پرواز مداوم داشته باشد؛ فناوریای که آمریکا و غرب هنوز مشابهی برای آن ندارند.
در حالیکه تاماهاوک همچنان از پیشرفتهترین تسلیحات آمریکا بهشمار میرود و بردی میان ۱۶۰۰ تا ۲۵۰۰ کیلومتر با دقت بالا دارد، اما در برابر سلاح تازه روسیه، عملا قابل مقایسه نیست.
ترامپ که در جنگهای تجاری خود نیز شکست خورده، توانایی پیروزی در هیچ جنگ نظامی را ندارد. تأکید مکرر او بر «پایان دادن به جنگها» و ادعای توقف هفت جنگ، در واقع تلاشی است برای پنهان کردن این ناکامی.
الکساندر نازاروف، تحلیلگر روسی نیز در مقاله اخیر خود تأکید کرده که نشست اخیر میان ترامپ و شی جینپینگ، رئیسجمهور چین در کرهجنوبی ناکام ماند و ترامپ حتی نتوانست میان پکن و مسکو شکاف ایجاد کند؛ هدفی که مدتها در پی آن بود.
در همین ارتباط، نشریه معتبر «اکونومیست» در شماره اخیر خود نوشت که چین عملا در جنگ تجاری با آمریکا پیروز شده است. این نشریه افزود: یکی از دلایل شکست واشنگتن، توهم برتری در کاخ سفید بود؛ اینکه تصور میکرد پکن ضعیف است و تاب فشار اقتصادی ندارد، در حالیکه «هوشمندی چینی» نشان داد واقعیت برعکس است.
اکونومیست در تحلیلی تند تأکید کرده که رهبران چین (و حتی روسیه) به این نتیجه رسیدهاند که ترامپ شخصیتی «ترسو» دارد که اهل تهدیدهای بزرگ است، اما در عمل از اجرای آنها عقبنشینی میکند. نمونهاش نیز زمانی بود که تعرفهها را علیه کالاهای چینی افزایش داد، اما با نخستین لرزش در بازار بورس والاستریت، به سرعت عقب نشست.
ترامپ با تصمیمهای ناپخته خود و با تکیه بر حلقهای از مشاوران ناآگاه و تاجرپیشه- که بسیاری از آنها وابسته به لابی صهیونیستی هستند- در حال از بین بردن وجهه جهانی آمریکا بهعنوان یک قدرت بزرگ است و کشورش را به سوی فروپاشی سیاسی و اخلاقی سوق میدهد.
به باور عطوان، چین و روسیه بهخوبی دریافتهاند که دوره ترامپ رو به پایان است و شکست او در انتخابات میاندورهای کنگره و سنا در نوامبر امسال، آغاز سقوط نهایی او خواهد بود.
رئیسجمهور چین که با درایت توانست در جنگ تجاری پیروزی قاطع بهدست آورد، اکنون از شکست و تحقیر ترامپ در دیدار سئول خرسند است؛ جایی که او را وادار به عقبنشینی از تمام تهدیدهای اقتصادیاش کرد. از سوی دیگر، کیم جونگاون، رهبر کرهشمالی نیز که پیشتر دو بار ترامپ را در مذاکرات سنگاپور و ویتنام شکست داده بود، اینبار حتی حاضر به دیدار مجدد با او نشد.
عطوان در پایان مینویسد: موشک جدید پوتین، تمام تسلیحات آمریکایی از جمله تاماهاوک را به سایه برده است. آیندهای تاریک در انتظار «ترامپِ نمایشگر» است؛ همان کسی که در کنار حمایت از جنگ نسلکشی در غزه، بهدنبال ماجراجوییهای تازه نظامی است- اما اینبار با روسیه و چین، حریفانی روبهروست که عرصه بازی را به او واگذار نخواهند کرد.