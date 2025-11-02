انفجار در دانشگاه هاروارد

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، پلیس آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد یکی از مأموران امنیتی دانشگاه پس از به صدا درآمدن آژیر حریق، به محل حادثه اعزام شد و هنگام رسیدن به ساختمان «گولدنسون» دو فرد ناشناس را مشاهده کرد که از آنجا می‌گریختند و تلاش کرد مانع فرارشان شود.

در ادامه این بیانیه آمده است که بر اساس ارزیابی اولیه واحد ویژه آتش‌نشانی بوستون، انفجار رخ‌داده عمدی بوده است.

اداره آتش‌نشانی بوستون اعلام کرد: «انفجار رخ‌داده عمدی بوده و نیروهای پلیس در جریان بازرسی از ساختمان، هیچ مواد منفجره‌ی دیگری پیدا نکرده‌اند.»

همچنین شامگاه شنبه، تصاویری از دو فرد مظنون که توسط دوربین‌های مداربسته دانشگاه ثبت شده بود، منتشر شد؛ یکی از آن‌ها نقاب بر چهره داشت و دیگری کت، کلاه و نقاب پوشیده بود.

