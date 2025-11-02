پوتین در کنار مادورو؛ پاسخ دیپلماتیک روسیه به تحرکات نظامی آمریکا در کارائیب
روسیه با انتقاد از اقدامات اخیر آمریکا در منطقه دریای کارائیب، حمایت خود را از دولت قانونی ونزوئلا اعلام کرد و نسبت به استفاده «بیرویه از قدرت نظامی» از سوی واشنگتن هشدار داد؛ موضعی که به گفته ناظران، میتواند فصل تازهای از تنش میان مسکو و واشنگتن را رقم بزند.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز یکشنبه در بیانیهای گفت: «ما استفاده بیش از حد از نیروی نظامی در جریان عملیات موسوم به مبارزه با مواد مخدر را شدیدا محکوم میکنیم.»
وی افزود: «چنین اقداماتی ناقض قوانین داخلی آمریکا و مغایر با اصول حقوق بینالملل است».
زاخارووا در ادامه با تأکید بر موضع ثابت مسکو در حمایت از کاراکاس تصریح کرد: «ما بر پشتیبانی قاطع خود از رهبری ونزوئلا در دفاع از حاکمیت ملی این کشور تأکید میکنیم.»
منابع خبری گزارش دادهاند که عملیات نظامی آمریکا در آبهای کارائیب و شرق اقیانوس آرام دستکم چهارده قایق را هدف قرار داده و ۶۱ نفر را به کام مرگ کشانده است.
واشنگتن مدعی است که هدف از این عملیات مقابله با قاچاق مواد مخدر است و دولت ونزوئلا و شخص نیکولاس مادورو را به دست داشتن در این فعالیتها متهم میکند.
ایالات متحده در ماههای اخیر حضور نظامی خود را در منطقه کارائیب با اعزام جنگندهها، ناوهای جنگی و هزاران نیرو تقویت کرده است.
بر اساس گزارشها، ولادیمیر پوتین و نیکولاس مادورو پیشتر در ماه مه در مسکو توافقنامهای درباره گسترش همکاریهای راهبردی میان دو کشور امضا کرده بودند.
مادورو نیز بارها تأکید کرده که آمریکا با اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی و اقدامات تحریکآمیز نظامی، درصدد براندازی دولت قانونی ونزوئلا است.