«رای الیوم» گزارش داد:
«پرهیز از گزینه جنگ»؛ محور تماسهای غیرمستقیم میان آمریکا و ایران با میانجیگری روسیه و آلمان
منابع غربی مدعی شدهاند در روزهای اخیر تحرکات دیپلماتیکی از مسیر روسیه و آلمان میان ایران و آمریکا در جریان است؛ تلاشی که بهگفته آنها با هدف کاهش تنش در روابط دو کشور و جلوگیری از رجوع به گزینه نظامی انجام میشود. همزمان، تهران تأکید کرده است که توان دفاعی و موشکی کشور قابل مذاکره نیست.
به گزارش ایلنا، روزنامه فرامنطقهای «رای الیوم» در گزارشی اختصاصی نوشت: برخی رسانهها و منابع دیپلماتیک غربی مدعی شدهاند تماسهایی غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن از طریق کانالهای روسی و آلمانی در جریان است؛ تماسهایی که به گفته آنها با هدف جلوگیری از هرگونه رویارویی نظامی و کاهش تنش در پرونده هستهای ایران صورت میگیرد.
به ادعای این منابع، گفتوگوهایی محرمانه برای بررسی امکان رسیدن به نوعی تفاهم سیاسی میان تهران و واشنگتن آغاز شده است. منابع غربی میگویند استیو ویتکوف، مشاور رئیسجمهور آمریکا، از طریق روسیه و آلمان پیگیر این تماسها بوده است.
بر اساس این گزارشها، روسیه و چین نیز در این روند نقش میانجی ایفا میکنند. گفته میشود مسکو به دنبال «تفاهمی جامع در همه پروندهها» است و پکن نیز از مسیر گفتوگو و راهحل دیپلماتیک حمایت میکند تا از بروز درگیری جدید در منطقه جلوگیری شود.
به ادعای برخی منابع اروپایی، این تماسها با اطلاع جی.دی. فانس، معاون رئیسجمهور آمریکا، انجام شده است. در عین حال، مقامات آمریکایی درصددند در قالب آنچه «تفاهم منصفانه» توصیف کردهاند، موضوعات مرتبط با توان دفاعی ایران را نیز مطرح کنند؛ موضوعی که با مخالفت صریح تهران روبهرو شده است.
جمهوری اسلامی ایران در تمامی این تماسها تأکید کرده است که برنامه موشکی کشور جنبهای کاملا دفاعی دارد و هرگز قابل مذاکره نیست. تهران همچنین تأکید دارد هرگونه گفتوگو صرفا در چارچوب احترام متقابل و حفظ منافع ملت ایران ممکن است.
به گفته ناظران، این گزارشها در حالی منتشر میشود که ایران بارها اعلام کرده سیاست اصولیاش گفتوگو بر پایه منطق و احترام متقابل است، اما تحت فشار یا تهدید هیچگونه مذاکرهای انجام نخواهد داد.