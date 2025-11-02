حملات پهپادی گسترده اوکراین به پالایشگاه نفت روسیه در بندر «توآپسه» / آتشسوزی و خسارات سنگین به نفتکش روسی+ ویدیو
در ادامه تشدید حملات اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه، بندر راهبردی «توآپسه» در جنوب روسیه بامداد یکشنبه هدف حمله گسترده پهپادی قرار گرفت؛ حملهای که به آتشسوزی در پالایشگاه نفت و وارد آمدن خسارات به یک نفتکش منجر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، منابع روسی از وقوع حمله گسترده اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه در سواحل دریای سیاه خبر دادند که به آتشسوزی و وارد آمدن خسارات به یک نفتکش منجر شده است.
به گزارش مقامات محلی، در پی حملات گسترده پهپادی ارتش اوکراین به بندر توآپسه در جنوب روسیه، آتشسوزی در بخشی از تأسیسات این بندر از جمله پالایشگاه و ایستگاه نفتی وابسته به شرکت «روسنفت» رخ داده است.
بر اساس اعلام منابع رسمی در منطقه «کراسنودار»، چند فروند پهپاد اوکراینی در جریان این حمله هدف قرار گرفتند و بخشی از بقایای آنها بر روی یک نفتکش سقوط کرده که موجب آسیب به بخش فوقانی عرشه آن شده است. خدمه نفتکش تخلیه شدهاند و گزارشی از تلفات انسانی مخابره نشده است.
اداره منطقهای «کراسنودار» در بیانیهای در تلگرام اعلام کرد: «حمله پهپادی به توآپسه در حال مهار شدن است. نفتکش و برخی ساختمانهای بندر و زیرساختهای دیگر آسیب دیدهاند.» همچنین گزارش شده است که ایستگاه راهآهن این شهر و یک ساختمان مسکونی در روستای «سوسنووی» نیز دچار خسارات جزئی شدهاند.
به گفته منابع نظامی، پدافند هوایی روسیه با این پهپادها درگیر شده و اقدام به انهدام بخشی از آنها کرده است. همزمان فعالان رسانهای نزدیک به جبهه درگیری، ویدئوهایی از لحظه مقابله سامانههای پدافندی روسیه با پهپادهای اوکراینی در منطقه منتشر کردهاند.
این حمله در چارچوب موج تازهای از عملیات پهپادی اوکراین علیه زیرساختهای انرژی روسیه انجام شده که شامل تأسیسات «توآپسه»، نیروگاه «اوریول» و چند ایستگاه انتقال برق در شهرهای «آلچفسک» و «ژیلیزنوگورسک» نیز بوده است.
در ماههای اخیر، کییف حملات خود به پالایشگاهها، انبارها و خطوط لوله نفت روسیه را تشدید کرده و مدعی است این اقدامات در پاسخ به حملات روسیه به شبکه برق اوکراین و با هدف تضعیف توان لجستیکی و نظامی مسکو صورت میگیرد.