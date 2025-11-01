خبرگزاری کار ایران
تکرار لفاظی‌های نماینده ویژه آمریکا:

در صورت خلع سلاح حزب‌الله، هیچ مشکلی میان لبنان و اسرائیل باقی نمی‌ماند

در صورت خلع سلاح حزب‌الله، هیچ مشکلی میان لبنان و اسرائیل باقی نمی‌ماند
فرستاده ویژه آمریکا در منطقه، گفت که هزاران موشک در جنوب لبنان همچنان امنیت اسرائیل را تهدید می‌کند و بیروت باید هرچه سریع‌تر موضوع سلاح حزب‌الله را سامان دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا در منطقه، گفت که هزاران موشک در جنوب لبنان همچنان امنیت اسرائیل را تهدید می‌کند و بیروت باید هرچه سریع‌تر موضوع سلاح حزب‌الله را سامان دهد.

باراک مدعی شد: «در صورت خلع سلاح حزب‌الله، هیچ مشکلی میان لبنان و اسرائیل باقی نخواهد ماند».

 وی در ادامه مواضع مداخله‌جویانه خود، افزود: «رهبری لبنان همچنان پایدار ایستاده است اما باید سریع‌تر در مسیر محدودسازی سلاح حزب‌الله گام بردارد».

فرستاده ویژه آمریکا همچنین مدعی شد: «غیرمنطقی است که هیچ گفت‌وگویی میان لبنان و اسرائیل وجود نداشته باشد».

باراک در ادامه اظهار داشت که اسرائیل آماده دستیابی به توافق با لبنان درباره مرزهاست و از مقام‌های بیروت خواست «به روند مذاکرات بپیوندند و برای حفاظت از مرزهای خود اقدام کنند».

