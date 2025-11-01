به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا در منطقه، گفت که هزاران موشک در جنوب لبنان همچنان امنیت اسرائیل را تهدید می‌کند و بیروت باید هرچه سریع‌تر موضوع سلاح حزب‌الله را سامان دهد.

باراک مدعی شد: «در صورت خلع سلاح حزب‌الله، هیچ مشکلی میان لبنان و اسرائیل باقی نخواهد ماند».

وی در ادامه مواضع مداخله‌جویانه خود، افزود: «رهبری لبنان همچنان پایدار ایستاده است اما باید سریع‌تر در مسیر محدودسازی سلاح حزب‌الله گام بردارد».

فرستاده ویژه آمریکا همچنین مدعی شد: «غیرمنطقی است که هیچ گفت‌وگویی میان لبنان و اسرائیل وجود نداشته باشد».

باراک در ادامه اظهار داشت که اسرائیل آماده دستیابی به توافق با لبنان درباره مرزهاست و از مقام‌های بیروت خواست «به روند مذاکرات بپیوندند و برای حفاظت از مرزهای خود اقدام کنند».

