تاکید عبدالعاطی بر تعهد مصر به پیشبرد بازسازی غزه
وزیر خارجه مصر، بر تعهد این کشور به پیشبرد بازسازی نوار غزه تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «بدر عبدالعاطی» در دیدار با «لارس لوک راسموسن» وزیر خارجه دانمارک در قاهره، بر اهمیت تثبیت آتشبس تاکید کرد.
وی همچنین آمادگیهای مصر برای میزبانی کنفرانس بینالمللی بازسازی غزه در ماه نوامبر را بررسی کرد و ابراز امیدواری کرد که کشورهای اروپایی و دانمارکی در این کنفرانس مشارکت فعال داشته باشند.
وزیرخارجه مصر از نقش فعال دانمارک در طول عضویت غیردائمیاش در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دوره ۲۰۲۵-۲۰۲۶، بهویژه در مورد مسائلی که صلح و امنیت بینالمللی را تهدید میکنند، قدردانی کرد.
دیپلمات ارشد مصری ابراز امیدواری کرد که هماهنگی و همکاری بین دو کشور در طول دوره شورای امنیت دانمارک و ریاست آتی آن بر اتحادیه اروپا ادامه یابد.