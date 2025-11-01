خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اوکراین:

سه خط لوله نفت روسیه در مسکو را نابود کردیم

سه خط لوله نفت روسیه در مسکو را نابود کردیم
کد خبر : 1707719
لینک کوتاه کپی شد.

سرویس اطلاعاتی ارتش اوکراین اعلام کرد که ۳ خط لوله نفت روسیه را در منطقه مسکو نابود کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل ازکی‌یف پست، مقامات اوکراینی اعلام کردند که سرویس اطلاعاتی ارتش اوکراین حمله شبانه دقیقی را انجام داد و ۳ خط لوله حیاتی نفت روسیه  را در منطقه مسکو تخریب کرد که ضربه سنگینی بر ارتش و اقتصاد این کشور وارد نمود.

سرویس اطلاعاتی ارتش اوکراین اعلام کرد: «عملیات ویژه در تاریخ  ۳۱ اکتبر خط لوله‌ای در منطقه رامسنکی در مسکو را هدف قرارداد. این خط لوله که بنزین، گازوئیل و سوخت حمل‌ونقل هوایی را منتقل می‌کرد یک مسیر تامین کلیدی برای نیروهای روسیه که علیه اوکراین عملیت می‌کنند، بود».

سرویس اطلاعاتی ارتش اوکراین اعلام کرد که هر سه خط به طور همزمان منفجر شدند و کل خط لوله را از کار انداختند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ