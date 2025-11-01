سه خط لوله نفت روسیه در مسکو را نابود کردیم

به گزارش ایلنا به نقل ازکی‌یف پست، مقامات اوکراینی اعلام کردند که سرویس اطلاعاتی ارتش اوکراین حمله شبانه دقیقی را انجام داد و ۳ خط لوله حیاتی نفت روسیه را در منطقه مسکو تخریب کرد که ضربه سنگینی بر ارتش و اقتصاد این کشور وارد نمود.

سرویس اطلاعاتی ارتش اوکراین اعلام کرد: «عملیات ویژه در تاریخ ۳۱ اکتبر خط لوله‌ای در منطقه رامسنکی در مسکو را هدف قرارداد. این خط لوله که بنزین، گازوئیل و سوخت حمل‌ونقل هوایی را منتقل می‌کرد یک مسیر تامین کلیدی برای نیروهای روسیه که علیه اوکراین عملیت می‌کنند، بود».

سرویس اطلاعاتی ارتش اوکراین اعلام کرد که هر سه خط به طور همزمان منفجر شدند و کل خط لوله را از کار انداختند.

