به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، خبرگزاری بلاروسی بلتا گزارش داد که «الکساندر لوکاشنکو»، رئیس‌جمهور بلاروس، قصد خود را برای سفر به الجزایر به‌زودی اعلام می‌کند.

این در حالی است که رئیس‌جمهور بلاروس، تعطیلات ملی را به «عبدالمجید تبون»، همتای الجزایری خود و مردم الجزایر تبریک گفت.

لوکاشنکو اعلام کرد که به دعوت تبون، قصد دارد به زودی از الجزایر بازدید کند.

وی افزود: «من مطمئن هستم که گفت‌وگوی دوجانبه ما انگیزه بیشتری برای همکاری بیشتر ایجاد خواهد کرد.»

