خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شی جین‌پینگ:

دور بعدی اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در چین برگزار می‌شود

دور بعدی اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در چین برگزار می‌شود
کد خبر : 1707511
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور چین‌ در سخنان پایانی خود در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در کره جنوبی اعلام کرد که دور بعدی این اجلاس در شنژن چین برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌«شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، در سخنان پایانی خود در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در کره جنوبی اعلام کرد که دور بعدی این اجلاس در شنژن چین برگزار خواهد شد.

شی جین پینگ گفت: «چین شنژن را برای میزبانی نشست رهبران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا–پاسفیک در نوامبر ۲۰۲۶ انتخاب کرده است.»

وی تبدیل شدن شنژن از یک روستای ماهیگیری به یک شهر مدرن و مرفه را معجزه‌ای توصیف کرد که توسط مردم چین محقق شده است.

رئیس جمهور چین خاطرنشان کرد که این منطقه، که شامل هنگ کنگ، ماکائو و شنژن می‌شود، «موتور مهم رشد اقتصادی جهانی» است.


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ