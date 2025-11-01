به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌«شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، در سخنان پایانی خود در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در کره جنوبی اعلام کرد که دور بعدی این اجلاس در شنژن چین برگزار خواهد شد.

شی جین پینگ گفت: «چین شنژن را برای میزبانی نشست رهبران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا–پاسفیک در نوامبر ۲۰۲۶ انتخاب کرده است.»

وی تبدیل شدن شنژن از یک روستای ماهیگیری به یک شهر مدرن و مرفه را معجزه‌ای توصیف کرد که توسط مردم چین محقق شده است.

رئیس جمهور چین خاطرنشان کرد که این منطقه، که شامل هنگ کنگ، ماکائو و شنژن می‌شود، «موتور مهم رشد اقتصادی جهانی» است.





انتهای پیام/