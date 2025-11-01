دخالت ساره نتانیاهو پرونده غزه را پیچیده کرد
گزارشهای منابع عبری حاکی است دخالت و فشارهای همسر نخستوزیر اسرائیل موجب شد نتانیاهو از انتصاب هماهنگکنندهای برای گفتوگو با واشنگتن درباره اجرای آتشبس در غزه صرفنظر کند؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران، طرح غزه را وارد بنبست جدیدی کرده است.
به گزارش ایلنا، «کانال ۱۲» تلویزیون عبری اعلام کرده که دخالتها و فشارهای ساره نتانیاهو، همسر نخستوزیر اسرائیل، روند هماهنگی میان تلآویو و واشنگتن درباره اجرای مرحله دوم توافق غزه را متوقف کرده است.
بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو که ابتدا قصد داشت مایکل آیزنبرگ، کارآفرین و سرمایهگذار صهیونیست را بهعنوان هماهنگکننده میان واشنگتن و تلآویو برای نظارت بر اجرای آتشبس در غزه منصوب کند، در نهایت از این تصمیم صرفنظر کرده است.
منابع سیاسی در تلآویو اعلام کردهاند که این عقبنشینی در پی فشارهای مستقیم ساره نتانیاهو صورت گرفته؛ زیرا او آیزنبرگ را از نزدیکان نفتالی بنت، نخستوزیر سابق میداند.
آیزنبرگ از سرمایهگذاران اصلی شرکت «سایوتا» متعلق به بنت بوده؛ شرکتی که بعدها در معاملهای پرسر و صدا واگذار شد
به گفته این منابع، پس از ورود ساره نتانیاهو به ماجرا، دفتر نخستوزیری اسرائیل عملا ارتباط خود را با آیزنبرگ قطع کرده است؛ در حالیکه طرف آمریکایی او را گزینهای مناسب برای هماهنگی در زمینه اجرای آتشبس میدانست.
گزارشها حاکی است که جرد کوشنر، داماد رئیسجمهور آمریکا نیز از این تصمیم نتانیاهو ابراز ناخرسندی کرده و گفته بود آیزنبرگ فردی شایسته برای این ماموریت است.
در حالیکه دفتر نخستوزیری اسرائیل مدعی شده تصمیمی رسمی برای لغو یا تعلیق این انتصاب اتخاذ نشده، ارتباط تلآویو با آیزنبرگ طی هفتههای اخیر بهصورت تدریجی قطع شده است.
مایکل آیزنبرگ نیز از اظهار نظر درباره این موضوع خودداری کرده است.