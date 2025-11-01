خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پنتاگون با ارسال موشک‌های تاماهاوک به اوکراین موافقت کرد

پنتاگون با ارسال موشک‌های تاماهاوک به اوکراین موافقت کرد
کد خبر : 1707498
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) با ارسال موشک‌های «تاماهاوک» به اوکراین موافقت کرده، اما تصمیم نهایی در این‌باره را به رئیس‌جمهور این کشور واگذار کرده است.

به گزارش ایلنا، تلویزیون «سی‌ان‌ان» اعلام کرد که پنتاگون با ارسال موشک‌های تاماهاوک به اوکراین موافقت کرده، اما تصمیم نهایی در این‌باره را به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور واگذار کرده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های نظامی آمریکایی در حال بررسی نحوه آموزش نیروهای اوکراینی برای استفاده از موشک‌های کروز تاماهاوک هستند.

سی‌ان‌ان افزود، تصمیم وزارت جنگ آمریکا در حالی اتخاذ شده که متحدان اروپایی کی‌یف معتقدند واشنگتن دیگر بهانه‌ای برای خودداری از تحویل این موشک‌ها به اوکراین ندارد.

منابع مطلع به این شبکه گفته‌اند، انتظار می‌رود ترامپ در آینده نزدیک تصمیم نهایی درباره تحویل یا عدم تحویل موشک‌های تاماهاوک به اوکراین را اتخاذ کند.

منابع مطلع گزارش داده‌اند که دونالد ترامپ پیش از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در ۱۷ اکتبر، گفته بود که «تحویل چنین تسلیحاتی کار آسانی نیست» و به‌نظر می‌رسد در همان دیدار نیز اعلام کرده که فعلا قصد ندارد موشک‌های تاماهاوک را در اختیار اوکراین قرار دهد.

با این حال، زلنسکی در هفته‌های بعد این موضوع را «سرمایه‌گذاری بزرگ در دیپلماسی» توصیف کرده و گفته است که طرح موضوع تسلیحات دوربرد موجب شد روسیه اهمیت موشک‌های تاماهاوک را جدی‌تر بگیرد.

در همین حال، نشریه «هیل» به نقل از کارشناسان نظامی نوشت: موشک‌های تاماهاوک با پرواز در ارتفاع پایین و سرعت شبه‌زیرصوت برای عبور از پوشش‌های راداری طراحی شده‌اند. به گفته این کارشناسان، در صورت تحویل این موشک‌ها به اوکراین، برد و توان هدف‌گیری نیروهای اوکراینی برای حمله به پایگاه‌های نظامی و تأسیسات انرژی در عمق خاک روسیه به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ