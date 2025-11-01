پنتاگون با ارسال موشکهای تاماهاوک به اوکراین موافقت کرد
وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) با ارسال موشکهای «تاماهاوک» به اوکراین موافقت کرده، اما تصمیم نهایی در اینباره را به رئیسجمهور این کشور واگذار کرده است.
به گزارش ایلنا، تلویزیون «سیانان» اعلام کرد که پنتاگون با ارسال موشکهای تاماهاوک به اوکراین موافقت کرده، اما تصمیم نهایی در اینباره را به دونالد ترامپ، رئیسجمهور واگذار کرده است.
بر اساس این گزارش، مقامهای نظامی آمریکایی در حال بررسی نحوه آموزش نیروهای اوکراینی برای استفاده از موشکهای کروز تاماهاوک هستند.
سیانان افزود، تصمیم وزارت جنگ آمریکا در حالی اتخاذ شده که متحدان اروپایی کییف معتقدند واشنگتن دیگر بهانهای برای خودداری از تحویل این موشکها به اوکراین ندارد.
منابع مطلع به این شبکه گفتهاند، انتظار میرود ترامپ در آینده نزدیک تصمیم نهایی درباره تحویل یا عدم تحویل موشکهای تاماهاوک به اوکراین را اتخاذ کند.
منابع مطلع گزارش دادهاند که دونالد ترامپ پیش از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین در ۱۷ اکتبر، گفته بود که «تحویل چنین تسلیحاتی کار آسانی نیست» و بهنظر میرسد در همان دیدار نیز اعلام کرده که فعلا قصد ندارد موشکهای تاماهاوک را در اختیار اوکراین قرار دهد.
با این حال، زلنسکی در هفتههای بعد این موضوع را «سرمایهگذاری بزرگ در دیپلماسی» توصیف کرده و گفته است که طرح موضوع تسلیحات دوربرد موجب شد روسیه اهمیت موشکهای تاماهاوک را جدیتر بگیرد.
در همین حال، نشریه «هیل» به نقل از کارشناسان نظامی نوشت: موشکهای تاماهاوک با پرواز در ارتفاع پایین و سرعت شبهزیرصوت برای عبور از پوششهای راداری طراحی شدهاند. به گفته این کارشناسان، در صورت تحویل این موشکها به اوکراین، برد و توان هدفگیری نیروهای اوکراینی برای حمله به پایگاههای نظامی و تأسیسات انرژی در عمق خاک روسیه بهطور قابلتوجهی افزایش خواهد یافت.