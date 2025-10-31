تصمیمی برای انجام عملیات نظامی در ونزوئلا نداریم

به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا امروز -جمعه -اعلام کرد که دولت وی تصمیمی برای انجام حملات نظامی در ونزوئلا ندارد.

اظهارات ترامپ در بحبوحه افزایش تنش‌های منطقه‌ای بر سر عملیات آمریکا علیه «شبکه‌های قاچاق مواد مخدر» در دریای کارائیب مطرح شد.

ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا چنین اقدامی در دست بررسی است یا نه، به ‌اختصار گفت: «خیر».

این اظهارات چند هفته پس از آن مطرح می‌شود که آمریکا در قالب مجموعه‌ای از عملیات‌های هوایی و دریایی، چندین شناور مظنون به قاچاق مواد مخدر را در نزدیکی آب‌های ونزوئلا منهدم کرد؛ اقدامی که گمانه‌زنی‌هایی را درباره احتمال گسترش این عملیات‌ها به داخل خاک ونزوئلا برانگیخت.

پیش‌تر، ترامپ اشاره کرده بود که آمریکا پس از حملات دریایی، در حال بررسی گزینه‌های زمینی است، و گزارش‌هایی نیز در خصوص اعطای مجوز به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) برای انجام عملیات مخفی در داخل ونزوئلا، منتشر شده بود.

انتهای پیام/