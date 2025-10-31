فرستاده ترامپ:
عراق یکی از قویترین و ارزشمندترین شرکای آمریکا است
فرستاده جدید ایالات متحده در عراق، تأکید کرد که عراق برای منطقه و ایالات متحده از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از قویترین و ارزشمندترین شرکای آمریکا است.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «مارک ساویا»، فرستاده جدید ایالات متحده در عراق، تأکید کرد که عراق برای منطقه و ایالات متحده از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از قویترین و ارزشمندترین شرکای آمریکا است.
خبرگزاری عراق امروز -جمعه- به نقل از ساویا نوشت که رهبری عراق گامهای مهمی برای هدایت کشور در مسیر درست برداشته است.
ساویا اظهار داشت: «در طول سه سال گذشته، رهبری عراق گامهای مهمی برای هدایت کشور در مسیر درست، از نظر سیاسی و اقتصادی، برداشته است. عراق به عنوان یک کشور مستقل، شروع به بازیابی خود کرده و برای کاهش نفوذ خارجی و قرار دادن تمام سلاحها تحت کنترل دولت تلاش میکند.»
وی مدعی شد که «عراق هنوز برای حفظ این مسیر به حمایت مداوم نیاز دارد و جایی برای گروههای مسلحی که خارج از اختیارات دولت در عراق فعالیت میکنند، وجود نخواهد داشت. همه گروهها باید تحت یک فرماندهی واحد متحد شوند.»