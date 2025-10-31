پوتین:
روسیه همواره روابط حسن همجواری و اعتماد متقابل را حفظ کرده است
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، تأیید کرد که روسیه همواره روابط حسن همجواری و اعتماد متقابل را حفظ کرده و برای غنیسازی متقابل فرهنگهای ملی تلاش کرده است.
پوتین اظهار داشت: «افتتاح این جشنواره در آستانه روز وحدت ملی اهمیت نمادین دارد؛ این جشنی است که مظهر انسجام جامعه روسیه و تداوم نسلها است.»
رئیس جمهور روسیه افزود: «قرنهاست که کشور ما به تقویت سنتهای حسن همجواری، دوستی و اعتماد متقابل متعهد بوده و با پشتکار برای ارتقای غنیسازی متقابل و توسعه فرهنگهای ملی متمایز تلاش کرده است.»