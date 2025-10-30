به گزارش ایلنا، نتایج نطرسنجی جدیدی که امروز -پنجشنبه- منتشر شد، نشان می‌دهد که «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه، اکنون به‌عنوان غیرمحبوب‌ترین رئیس‌جمهوری این کشور در چهار دهه گذشته شناخته می‌شود.

این نظرسنجی توسط مؤسسه «ویرین» انجام شده و شامل ‌هزار شرکت‌کننده بوده است. بر اساس نتایج این نظرسنجی که در روزنامه «لو فیگارو» منتشر شد، میزان حمایت از ماکرون تنها ۱۱ درصد اعلام شده است؛ پایین‌ترین سطحی که این مؤسسه تاکنون ثبت کرده است.

پیش‌تر، رکورد پایین‌ترین میزان محبوبیت در اختیار «فرانسوا اولاند» رئیس‌جمهوری پیشین فرانسه بود که در اواخر سال ۲۰۱۶ و پیش از اعلام انصراف از نامزدی برای دور دوم ریاست‌جمهوری، حمایت ۱۱ درصدی را ثبت کرده بود.

طبق شاخص مؤسسه «ویرین»، اکنون ماکرون و اولاند در جایگاه غیر‌محبوب‌ترین رؤسای‌جمهوری فرانسه از سال ۱۹۸۱ قرار دارند؛ سالی که این مؤسسه و نهادهای وابسته آن آغاز به انجام این نظرسنجی ماهانه برای روزنامه «لو فیگارو» کردند.

همچنین، سایر مؤسسات نظرسنجی نیز نتایج مشابهی در خصوص کاهش محبوبیت ماکرون ارائه داده‌اند. این روند پس از تصمیم‌های جنجالی وی برای افزایش سن بازنشستگی و ماه‌ها بن‌بست سیاسی تشدید شده است.

در نظرسنجی جداگانه‌ای که شرکت «ایپسوس» اوایل ماه جاری انجام داد، میزان تأیید عملکرد ماکرون ۱۹ درصد اعلام شد. این رقم هرچند بالاتر از پایین‌ترین سطح ثبت‌شده این شرکت (۱۳ درصد برای اولاند در سال ۲۰۱۴) است، اما همچنان در سطحی بسیار پایین قرار دارد.

همچنین طبق نتایج نظرسنجی مؤسسه «اودوکسا» که روز سه‌شنبه منتشر شد، تنها ۲۰ درصد از پاسخ‌دهندگان ماکرون را «رئیس‌جمهوری خوب» توصیف کرده‌اند.

به گزارش پولیتیکو، یکی از مشاوران پیشین کاخ الیزه که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگویی با این رسانه گفت: «ماکرون باید کور یا کر باشد که متوجه نفرت مردم از خود نشود».

وی افزود: «رئیس‌جمهور درک ضعیفی از پیامدهای اصلاحاتی دارد که تصور می‌کند برای کشور ضروری‌ هستند».

در حالی که نتایج مربوط به ماکرون بسیار پایین است، میزان بدبینی شهروندان دیگر کشورهای اروپایی نیز نسبت به رهبران خود در حال افزایش است.

بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط پایگاه پولیتیکو، میزان حمایت از «کی‌یر استارمر» نخست‌وزیر انگلیس به اندکی کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافته است، در حالی که محبوبیت «فریدریش مرتس» صدر اعظم آلمان نیز طبق نظرسنجی مؤسسه «فورسا» به ۲۵ درصد رسیده است.

