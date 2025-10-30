خبرگزاری کار ایران
تجاوز اسرائیل به بلیدا نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت است

تجاوز اسرائیل به بلیدا نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت است
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان (یونیفیل) با ابراز «نگرانی عمیق» نسبت به تجاوز مسلحانه بامداد امروز -پنجشنبه- ارتش رژیم صهیونیستی به شهر بلیدا، این اقدام را «نقض صریح حاکمیت لبنان و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت» توصیف کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان (یونیفیل) با ابراز «نگرانی عمیق» نسبت به تجاوز مسلحانه بامداد امروز -پنجشنبه- ارتش رژیم صهیونیستی به شهر بلیدا، این اقدام را «نقض صریح حاکمیت لبنان و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت» توصیف کردند.

یونیفیل در بیانیه‌ای خواستار احترام همه طرف‌ها به قوانین بین‌المللی و تصمیمات شورای امنیت شد و تأکید کرد که ادامه چنین اقدام‌های تحریک‌آمیزی می‌تواند ثبات جنوب لبنان را به خطر اندازد.

به گزارش خبرنگار المیادین، بامداد امروز یک کاروان اسرائیلی متشکل از چند خودروی زرهی از شمال خط آبی وارد بلیدا در جنوب لبنان شد و به ساختمان موقت شهرداری در مرکز شهر یورش برد. هم‌زمان پهپادهای اسرائیلی بر فراز منطقه پرواز کرده و صدای تیراندازی شنیده شد.

شهرداری بلیدا اعلام کرد که «ابراهیم سلامه» یکی از کارمندان این نهاد که شب را در ساختمان سپری می‌کرد، در جریان این حمله، توسط نیروهای اسرائیلی به شهادت رسید.

 

 

