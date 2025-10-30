خبرگزاری کار ایران
اوربان با ترامپ دیدار می‌کند

اوربان با ترامپ دیدار می‌کند
نخست وزیر مجارستان با رئیس جمهور ایالات متحده دیدار می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «گرگلی گولیاس» رئیس دفتر  «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که اوربان، در تاریخ ۷ نوامبر در واشنگتن با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، دیدار خواهد کرد.

گولیاس در  یک نشست خبری گفت که هدف  اوربان  گفت‌وگو درباره مسیر دیدار آمریکا و روسیه و درخواست معافیت از تحریم‌های انرژی آمریکا است. دو رهبر همچنین توافق‌نامه‌هایی در زمینه همکاری در زمینه‌های انرژی، صنایع دفاعی، اقتصاد و امور مالی منعقد خواهند کرد.

وی اظهار اشت: «برخی از این موارد قبلا  مورد مذاکره قرار گرفته‌اند، در حالی که در موارد دیگر، گفت‌وگوها هنوز ادامه دارد».

اوربان پیش از این گفته بود که قصد دارد یک توافق‌نامه اقتصادی گسترده با واشنگتن امضا کند تا تاثیر تعرفه‌های آمریکا بر اتحادیه اروپا را جبران کند.

 

