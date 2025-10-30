پایان انتخابات پارلمانی هلند و آغاز مذاکرات دشوار برای تشکیل دولت
در پی برگزاری انتخابات پارلمانی هلند، نتایج اولیه حاکی از رقابت نزدیک میان احزاب لیبرال و راستگراست واین کشوراکنون در آستانه یکی از پیچیدهترین فرایندهای سیاسی سالهای اخیر قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از لاهه، انتخابات عمومی هلند روز چهارشنبه ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵ برگزار شد؛ انتخاباتی که با رقابتی تنگاتنگ میان جریانهای میانهرو و راست افراطی همراه بوده و بر اساس آمار رسمی منتشرشده تاکنون بیش از ۹۸ درصد از آرا شمارش شده است.
بر اساس این گزارش نتایج اولیه نشان میدهد که حزب دموکرات (D66) به رهبری راب یتن (Rob Jetten) و حزب آزادی (PVV) به رهبری خیرت ویلدرز (Geert Wilders)، هر دو با حدود ۲۶ کرسی از مجموع ۱۵۰ کرسی مجلس نمایندگان، در صدر قرار گرفتهاند. شبکههای هلندی و منابع بینالمللی اعلام کردند حزب (D66) با گرایش لیبرال ـ پیشرو اندکی از رقیب راستگرای افراطی خود پیش افتاده است، اما هنوز نتیجه نهایی رسمی اعلام نشده و اختلاف اندک دو حزب میتواند باعث تغییر جزئی در رتبهبندی شود.
احزاب سنتی مانند (VVD) مردم برای آزادی و دموکراسی با حدود ۲۳ کرسی، ( CDA) دموکرات مسیحی با حدود ۱۹ کرسی و ائتلاف (GroenLinks–PvdA) چپ سبز–کارگران با حدود ۲۰ کرسی در جایگاههای بعدی قرار گرفتهاند. از آنجا که هیچیک از احزاب موفق به کسب اکثریت مطلق ۷۶ کرسی نشدهاند، هلند وارد مرحله حساس مذاکرات ائتلافی برای تشکیل دولت جدید شده است.
احزاب D66، VVD ، CDA و GroenLinks–PvdA گزینههای اصلی برای تشکیل دولت به شمار میآیند. اما بیشتر احزاب اعلام کردهاند مایل به همکاری با حزب راست افراطی ویلدرز (PVV) نیستند، موضوعی که احتمال حضور این حزب در دولت را بسیار کاهش داده است.
کارشناسان پیشبینی میکنند گفتوگوهای ائتلافی ممکن است چندین هفته یا حتی چند ماه به طول انجامد، زیرا اختلاف نظر میان احزاب بر سر موضوعاتی چون مهاجرت، سیاست انرژی، بودجه عمومی و آموزش همچنان پابرجاست.
بر اساس این گزارش نتایج انتخابات ۲۰۲۵ نشانهای از بازگشت تمایلات سیاسی هلندیها به میانهروی و لیبرالیسم اجتماعی است. در حالی که در ماههای گذشته نگرانی از رشد جریانهای راست افراطی در اروپا افزایش یافته بود، عملکرد حزب D66 در این انتخابات از نگاه تحلیلگران بهعنوان نشانهای از ثبات دموکراسی و اعتدال سیاسی در هلند تلقی میشود.
با وجود این حزب PVV همچنان یکی از بزرگترین احزاب پارلمان باقی میماند و احتمالاً نقش منتقد اصلی سیاستهای دولت آینده را ایفا خواهد کرد.
در خاتمه باید گفت هلند در آستانه یکی از طولانیترین و دشوارترین فرآیندهای تشکیل دولت در سالهای اخیر قرار گرفته است.
هرچند نتیجه نهایی شمارش آرا تقریباً مشخص شده، اما ترکیب احتمالی ائتلاف دولت آینده هنوز نامعلوم است و پیشبینی میشود هفتههای پیش رو برای سرنوشت سیاسی این کشور تعیینکننده باشد.