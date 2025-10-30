درگیری ارتش پاکستان با تروریستها در استان بلوچستان
شاخه رسانهای ارتش پاکستان امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که حداقل ۱۸ تروریست متعلق به گروه فتنه هندوستان در دو عملیات جداگانه در استان بلوچستان کشته شدهاند.
خبرگزاری جیو نیوز پاکستان گزارش داد که شاخه روابط عمومی ارتش اعلام کرد که این عملیات بر اساس اطلاعات مربوط به حضور تروریستها در منطقه کوهستانی چیلتان کویته انجام شده است.
در بیانیه شاخه روابط عمومی آمده است: «در جریان این عملیات، نیروهای ما به طور مؤثر مواضع تروریستها را هدف قرار دادند و پس از تبادل آتش شدید، ۱۴ تروریست تحت حمایت هند کشته شدند.»
در یک عملیات جداگانه بر اساس اطلاعات در منطقه بولیده در شهرستان کچ، یک مخفیگاه تروریستها شناسایی و چهار تروریست با موفقیت خنثی شدند.