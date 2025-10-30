کمیسیون اروپا درصدد استقرار تجهیزات نظامی در صورت درگیری با روسیه است

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، روزنامه فایننشال تایمز به نقل از مقامات آگاه گزارش داد که کمیسیون اروپا در حال تدوین طرحی با کشورهای عضو و ناتو برای استقرار تجهیزات نظامی در صورت درگیری با روسیه است.

این روزنامه نوشت: «کمیسیون اروپا در حال همکاری با دولت‌های ملی و ناتو است تا استفاده مشترک از کامیون‌ها، واگن‌های ریلی و کشتی‌هایی را که قادر به حمل تانک‌ها و توپخانه سنگین در سراسر قاره در صورت جنگ هستند، هماهنگ کند.»

مقامات آگاه گفتند یکی از ایده‌های در دست بررسی، اعطای دسترسی به منابع مشترک «تحرک نظامی» به دولت‌های ملی است که به آنها امکان استقرار نیروهای نظامی در سراسر اتحادیه اروپا را می‌دهد.

