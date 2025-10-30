خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فایننشال تایمز گزارش داد:

کمیسیون اروپا درصدد استقرار تجهیزات نظامی در صورت درگیری با روسیه است

کمیسیون اروپا درصدد استقرار تجهیزات نظامی در صورت درگیری با روسیه است
کد خبر : 1707056
لینک کوتاه کپی شد.

روزنامه فایننشال تایمز به نقل از مقامات آگاه گزارش داد که کمیسیون اروپا در حال تدوین طرحی با کشورهای عضو و ناتو برای استقرار تجهیزات نظامی در صورت درگیری با روسیه است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، روزنامه فایننشال تایمز به نقل از مقامات آگاه گزارش داد که کمیسیون اروپا در حال تدوین طرحی با کشورهای عضو و ناتو برای استقرار تجهیزات نظامی در صورت درگیری با روسیه است.

این روزنامه نوشت: «کمیسیون اروپا در حال همکاری با دولت‌های ملی و ناتو است تا استفاده مشترک از کامیون‌ها، واگن‌های ریلی و کشتی‌هایی را که قادر به حمل تانک‌ها و توپخانه سنگین در سراسر قاره در صورت جنگ هستند، هماهنگ کند.»

مقامات آگاه گفتند یکی از ایده‌های در دست بررسی، اعطای دسترسی به منابع مشترک «تحرک نظامی» به دولت‌های ملی است که به آنها امکان استقرار نیروهای نظامی در سراسر اتحادیه اروپا را می‌دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ