سومین مظنون سرقت از موزه لوور بازداشت شد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ شبکه «بی‌اف‌ام» فرانسه امروز -پنجشنبه- گزارش داد که سومین مظنون در ارتباط با سرقت از موزه لوور پاریس بازداشت شد.

بی‌اف‌ام گزارش داد که این دستگیری اواخر روز چهارشنبه در منطقه پاریس رخ داد و این مرد، مظنون به حضور در صحنه جرم هنگام وقوع سرقت است.

چهار دزد نقابدار، ۱۹ اکتبر، در ساعات کاری موزه لوور، جواهرات گرانبهایی را از گالری آپولو، محل نگهداری جواهرات سلطنتی فرانسه، دزدیدند. امری ضعف‌های امنیتی در پربازدیدترین موزه جهان را آشکار کرد.





