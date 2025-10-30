خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سومین مظنون سرقت از موزه لوور بازداشت شد

سومین مظنون سرقت از موزه لوور بازداشت شد
کد خبر : 1707052
لینک کوتاه کپی شد.

تلویزیون فرانسه گزارش داد که سومین مظنون سرقت جواهرات گرانبها از موزه لوور بازداشت شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌  شبکه «بی‌اف‌ام» فرانسه امروز -پنجشنبه- گزارش داد که سومین مظنون در ارتباط با سرقت از موزه لوور پاریس بازداشت شد.

بی‌اف‌ام گزارش داد که این دستگیری اواخر روز چهارشنبه در منطقه پاریس رخ داد و  این مرد، مظنون به حضور در صحنه جرم هنگام وقوع سرقت است.

چهار دزد نقابدار، ۱۹ اکتبر، در ساعات کاری موزه لوور، جواهرات گرانبهایی را از گالری آپولو، محل نگهداری جواهرات سلطنتی فرانسه، دزدیدند.  امری ضعف‌های امنیتی در پربازدیدترین موزه جهان را آشکار کرد.


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ