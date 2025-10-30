کاهش حضور نظامی آمریکا در شرق اروپا؛ تهدیدی برای امنیت قاره سبز؟

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد دارد حضور نظامی خود در جبهه شرقی ناتو در اروپا را کاهش دهد، اقدامی که با هدف اطمینان‌بخشی به متحدان این قاره همراه بود.

یک مقام ناتو در این‌باره تصریح کرد: «حتی با این تغییر، تعداد نیروهای آمریکایی در اروپا همچنان بیشتر از سال‌های گذشته است و تعداد آنها به مراتب بالاتر از دوران پیش از سال ۲۰۲۲ باقی می‌ماند.» او همچنین تأکید کرد که «تعهد واشنگتن نسبت به ناتو همچنان واضح است.»

با این حال، جورج سکوتارو، مشاور سابق امنیت ملی رومانی، این اقدام را «پیامی منفی به روسیه» در خصوص منطقه دریای سیاه دانست و هشدار داد که مسکو ممکن است کاهش حضور نظامی آمریکا را به معنای کاهش اهمیت منافع واشنگتن در اروپا تلقی کرده و فشارها بر رومانی را افزایش دهد، از جمله از طریق پهپادها و ورود به حریم هوایی این کشور.

سکوتارو همچنین از متحدان اروپایی خواست تا با ارسال «پیام همبستگی» و احتمالا تقویت حضور نظامی خود، این خل را جبران کنند.

یک منبع نزدیک به وزارت دفاع فرانسه نیز اعلام کرد: «ما با آمریکا و کشورهای شرقی ناتو همکاری می‌کنیم تا قدرت و استحکام دفاع جمعی تضمین شود.»

فیلیپس اوبراین، تحلیلگر دانشگاه سنت‌اندروز اسکاتلند نیز درباره این تصمیم هشدار داد و گفت: «این اقدام امنیت رومانی، کشوری در خط مقدم، را تضعیف می‌کند.» وی اضافه کرد: «اروپا بیدار شوید، آمریکا در برابر روسیه از شما دفاع نخواهد کرد.»

فرماندهی نیروهای آمریکایی در اروپا تاکید کرد که این تصمیم «به معنای خروج از اروپا یا کاهش تعهد نسبت به ناتو نیست.»

بر اساس آمار وزارت جنگ آمریکا، هم‌اکنون حدود ۸۵ هزار نیروی آمریکایی در اروپا مستقر هستند و پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، ۲۰ هزار نیروی اضافی نیز به این قاره اعزام شده‌اند که تعداد کل نیروها بین ۷۵ تا ۱۰۵ هزار نفر برآورد می‌شود.

انتهای پیام/