به گزارش ایلنا، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ظاهراً ایران در حال حاضرفعالیتی در زمینه غنی‌سازی اورانیوم ندارد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز -چهارشنبه- در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد که به نظر نمی‌رسد ایران در حال حاضر به‌طور فعال در حال غنی‌سازی اورانیوم باشد، اما این نهاد اخیراً تحرکاتی تازه در سایت‌های هسته‌ای این کشور شناسایی کرده است.

گروسی افزود که با وجود آن‌که بازرسان این نهاد امکان دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران را ندارند، تصاویر ماهواره‌ای نیز نشانه‌ای از آن‌که این کشور پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل در ماه ژوئن، تولید اورانیوم غنی‌شده فراتر از سطح پیشین را تسریع کرده باشد، نشان نمی‌دهد.

گروسی در مصاحبه‌ای در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تصریح کرد: «با این حال، مواد هسته‌ای غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد همچنان در ایران است. این یکی از موضوعاتی است که در حال گفت‌وگو درباره آن هستیم، زیرا لازم است بتوانیم دوباره به آنجا بازگردیم و تأیید کنیم که این مواد همچنان در آن مکان نگهداری می‌شود و برای مقاصد دیگر مورد استفاده قرار نگرفته است. این مسأله بسیار، بسیار مهم است.»

اوی همچنین افزود که بازرسان تحرکاتی در اطراف سایت‌هایی که ذخایر اورانیوم در آن‌ها نگهداری می‌شود مشاهده کرده‌اند.

گروسی گفت که در نبود دسترسی مستقیم، آژانس ناچار است به تصاویر ماهواره‌ای تکیه کند؛ تصاویری که تنها تا حد محدودی می‌توانند اطلاعات ارائه دهند.

انتهای پیام/