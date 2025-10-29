وزیر جنگ اسرائیل: رهبران حماس حتی در خارج «در امان نیستند»!
همزمان با بمباران محدود مناطقی در غزه، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تهدید کرد که رهبران حماس حتی در خارج از خاک فلسطین از «مصونیت» برخوردار نخواهند بود و ارتش اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچیک از اعضای این جنبش در امان بمانند.
به گزارش ایلنا به نقل از رایالیوم، یسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، امروز هشدار داد که هیچ یک از رهبران سیاسی حماس از مصونیت برخوردار نخواهند بود و «چه کسانی که جلیقه انفجاری به تن دارند و چه کسانی که در تونلها پنهان شدهاند» از اقدامات تلافیجویانه اسرائیل در امان خواهند بود.
کاتز همچنین تأکید کرد: «هر دستی که به سوی یک سرباز اسرائیلی دراز شود، قطع خواهد شد.»
این اظهارات نشاندهنده تداوم سیاست فشار تلآویو علیه رهبری سیاسی و نظامی جنبش مقاومت فلسطین و یادآور تهدیدها و عملیاتهای ترور پیشین علیه رهبران خارجنشین حماس در دوحه است.