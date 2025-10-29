خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر جنگ اسرائیل: رهبران حماس حتی در خارج «در امان نیستند»!

وزیر جنگ اسرائیل: رهبران حماس حتی در خارج «در امان نیستند»!
کد خبر : 1706878
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با بمباران محدود مناطقی در غزه، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تهدید کرد که رهبران حماس حتی در خارج از خاک فلسطین از «مصونیت» برخوردار نخواهند بود و ارتش اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ‌یک از اعضای این جنبش در امان بمانند.

به گزارش ایلنا به نقل از رای‌الیوم، یسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، امروز هشدار داد که هیچ یک از رهبران سیاسی حماس از مصونیت برخوردار نخواهند بود و «چه کسانی که جلیقه انفجاری به تن دارند و چه کسانی که در تونل‌ها پنهان شده‌اند» از اقدامات تلافی‌جویانه اسرائیل در امان خواهند بود.

کاتز همچنین تأکید کرد: «هر دستی که به سوی یک سرباز اسرائیلی دراز شود، قطع خواهد شد.»

این اظهارات نشان‌دهنده تداوم سیاست فشار تل‌آویو علیه رهبری سیاسی و نظامی جنبش مقاومت فلسطین و یادآور تهدیدها و عملیات‌های ترور پیشین علیه رهبران خارج‌نشین حماس در دوحه است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ