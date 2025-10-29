یک منبع آگاه عنوان کرد:
قرارداد نظامی ترکیه و بریتانیا شامل یک بسته جامع تسلیحاتی نیز میشود
یک منبع آگاه امروز -چهارشنبه- گفت که قرارداد ترکیه برای خرید ۲۰ فروند جنگنده یوروفایتر تایفون از بریتانیا به ارزش ۸ میلیارد پوند (۱۰.۷ میلیارد دلار) شامل یک بسته جامع تسلیحاتی نیز میشود.
این منبع افزود که این تسلیحات شامل موشکهای هوا به هوای MBDA و موشکهای حمله زمینی بریمستون است.
ترکیه و بریتانیا، متحدان ناتو، این توافقنامه را روز دوشنبه در مراسمی در آنکارا امضا کردند، اقدامی که با هدف تعمیق روابط دوجانبه و تقویت دفاع هوایی ترکیه انجام میشود.
آنکارا همچنین اعلام کرده است که به دنبال خرید ۲۴ فروند هواپیمای دیگر، جتهای سبک، از قطر و عمان است.