به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، یک منبع آگاه امروز -چهارشنبه- گفت که قرارداد ترکیه برای خرید ۲۰ فروند جنگنده یوروفایتر تایفون از بریتانیا به ارزش ۸ میلیارد پوند (۱۰.۷ میلیارد دلار) شامل یک بسته جامع تسلیحاتی نیز می‌شود.

این منبع افزود که این تسلیحات شامل موشک‌های هوا به هوای MBDA و موشک‌های حمله زمینی بریمستون است.

ترکیه و بریتانیا، متحدان ناتو، این توافق‌نامه را روز دوشنبه در مراسمی در آنکارا امضا کردند، اقدامی که با هدف تعمیق روابط دوجانبه و تقویت دفاع هوایی ترکیه انجام می‌شود.

آنکارا همچنین اعلام کرده است که به دنبال خرید ۲۴ فروند هواپیمای دیگر، جت‌های سبک، از قطر و عمان است.

