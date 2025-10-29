خبرگزاری کار ایران
روسیه در حال بررسی تحویل سوخو-۳۵ به اندونزی
کد خبر : 1706845
سفیر روسیه در اندونزی گفت که این کشور در حال بررسی قرارداد تحویل جنگنده‌های سوخو-۳۵ به روسیه است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی تولچنوف» سفیر روسیه در جاکارتا، گفت که قرارداد بین روسیه و اندونزی برای تحویل جت‌های جنگنده سوخو-۳۵ روسی هرگز لغو نشده و همچنان در حال بررسی است.

روزنامه جاکارتا گلوب به نقل از این دیپلمات نوشت: «وضعیت هنوز همان است. این قرارداد لغو نشده است. هنوز در حال بررسی است».

 تولچنوف گفت که که مسکو هنوز منتظر است تا جاکارتا مذاکرات در مورد قرارداد توافق شده قبلی را از سر بگیرد.

 

 

 

 

 

