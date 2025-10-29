جنگ غزه منجر به افزایش خودکشی در میان سربازان صهیونیست شده است

به گزارش ایلنا به نقل از اتلجزیره، شبکه تلویزیونی صهیونیستی کان، اعلام کرد که گزارش مرکز تحقیقات و اطلاعات کنست(پارلمان رژیم صهیونیستی) داده‌هایی را در مورد اقدام به خودکشی در میان سربازان صهیونیست از ژانویه ۲۰۲۴ تا جولای ۲۰۲۵ را نشان می‌دهد که ۳۶ مورد از آنها منجر به مرگ شده است، نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، ۱۲۴ سرباز اسرائیلی از سال ۲۰۱۷ تا ژوئیه ۲۰۲۵ خودکشی منجر به مرگ داشتند که ۶۸ درصد از آنها در حال خدمت اجباری سربازی و ۲۱ درصد از آنها نیروی ذخیره و ۱۱ درصد در حال خدمت دائمی بوده‌اند.

این گزارش حاکی از افزایش قابل توجه موارد خودکشی در میان سربازان ذخیره از سال ۲۰۲۳ و آغاز حملات جنایتکارانه در غزه است.

