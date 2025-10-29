رسانهها گزارش دادند:
جنگ غزه منجر به افزایش خودکشی در میان سربازان صهیونیست شده است
بر اساس یک گزارش جدید، دستکم ۲۷۹ سرباز صهیونیست در طول ۱۸ ماه در بحبوحه جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه اقدام به خودکشی کردهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از اتلجزیره، شبکه تلویزیونی صهیونیستی کان، اعلام کرد که گزارش مرکز تحقیقات و اطلاعات کنست(پارلمان رژیم صهیونیستی) دادههایی را در مورد اقدام به خودکشی در میان سربازان صهیونیست از ژانویه ۲۰۲۴ تا جولای ۲۰۲۵ را نشان میدهد که ۳۶ مورد از آنها منجر به مرگ شده است، نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، ۱۲۴ سرباز اسرائیلی از سال ۲۰۱۷ تا ژوئیه ۲۰۲۵ خودکشی منجر به مرگ داشتند که ۶۸ درصد از آنها در حال خدمت اجباری سربازی و ۲۱ درصد از آنها نیروی ذخیره و ۱۱ درصد در حال خدمت دائمی بودهاند.
این گزارش حاکی از افزایش قابل توجه موارد خودکشی در میان سربازان ذخیره از سال ۲۰۲۳ و آغاز حملات جنایتکارانه در غزه است.