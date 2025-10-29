سرویس امنیت فدرال روسیه:
یک حمله تروریستی را خنثی کردیم
سرویس امنیت فدرال روسیه از خنثیسازی یک حمله تروریستی علیه یک مرکز حمل و نقل در جنوب این کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سرویس امنیت فدرال روسیه (افاسبی) به خبرگزاری تاس اعلام کرد که یک توطئه تروریستی را که یک مرکز حمل و نقل در منطقه «استاوروپول» را هدف قرار داده بود، خنثی کرد.
سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد: «فعالیتهای خرابکارانه و تروریستی یک تبعه روس، متولد ۱۹۸۰ که توسط سرویسهای ویژه اوکراین استخدام شده بود، در منطقه استاوروپول خنثی شد».
بر اساس اعلام این سرویس: «مهاجم احتمالی، ساکن جورجیوسک، موافقت کرده بود که از طریق تلگرام با یکی از اعضای یک سازمان تروریستی اوکراینی وابسته به سرویسهای ویژه دشمن ارتباط برقرار کند و از یک مرکز حمل و نقل منطقهای فیلمبرداری کند تا بعدا آن را منفجر کند».