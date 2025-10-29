خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرویس امنیت فدرال روسیه:

یک حمله تروریستی را خنثی کردیم

یک حمله تروریستی را خنثی کردیم
کد خبر : 1706703
لینک کوتاه کپی شد.

​سرویس امنیت فدرال روسیه از خنثی‌سازی یک حمله تروریستی علیه یک مرکز حمل و نقل در جنوب این کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سرویس امنیت فدرال روسیه (اف‌اس‌بی) به خبرگزاری تاس اعلام کرد که یک توطئه تروریستی را که یک مرکز حمل و نقل در منطقه «استاوروپول» را هدف قرار داده بود، خنثی کرد.

سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد: «فعالیت‌های خرابکارانه و تروریستی یک تبعه روس، متولد ۱۹۸۰ که توسط سرویس‌های ویژه اوکراین استخدام شده بود، در منطقه استاوروپول خنثی شد».

بر اساس اعلام این سرویس: «مهاجم احتمالی، ساکن جورجیوسک، موافقت کرده بود که از طریق تلگرام با یکی از اعضای یک سازمان تروریستی اوکراینی وابسته به سرویس‌های ویژه دشمن ارتباط برقرار کند و از یک مرکز حمل و نقل منطقه‌ای فیلمبرداری کند تا بعدا آن را منفجر کند».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ