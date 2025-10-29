به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، روز چهارشنبه در مورد افزایش حضور نظامی ایالات متحده در نزدیکی ونزوئلا تأکید کرد که همه این اقدامات باید مطابق با قوانین بین‌المللی انجام شود.

پسکوف در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اگر ایالات متحده عملیات نظامی در ونزوئلا آغاز کند، مسکو چه واکنشی نشان خواهد داد، گفت: «در هر صورت، ما از این اصل پیروی می‌کنیم که هر اتفاقی که در اطراف ونزوئلا می‌افتد باید مطابق با روح و نص قوانین بین‌المللی باشد.»

پیشتر، «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه، در دیدار با سفیر ونزوئلا در روسیه، بر همبستگی روسیه با دولت و مردم ونزوئلا در مواجهه با تشدید تهدیدات خارجی و تلاش‌ها برای دخالت در امور داخلی آنها تأکید کرد.

