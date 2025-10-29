جهاد اسلامی:
میانجیگران و آمریکا مسئول نقض توافق توسط اشغالگران هستند
جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد کهمسئولیت نقض آتشبس توسط اشغالگران، بر دوش میانجیگران و ایالات متحده است.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، جنبش جهاد اسلامی فلسطین، تایید کرد که آنچه شب گذشته رخ داد نقض آشکار آتشبس از سوی اشغالگران بود.
«محمد الحاج موسی» سخنگوی رسانهای این جنبش امروز -چهارشنبه- اعلام کرد: «ادامه داشتن قتل عام غیر نظامین تایید میکند که اشغالگران در حال خشونت سیستماتیک خود علیه غیرنظامیان و کودکان در غزه را ادامه میدهند و علاوه بر ادامه سیاست ترور با استفاده از بهانههای واهی و دروغین برای توجیه جنایات خود، خاطرنشان کرد که اشغالگران نه از نظر انسانی و نه در عمل به مفاد توافق پایبند نبودهاند و هنوز هم مرتکب تخلفات آشکار روزانه میشوند».
وی تاکید کرد که مقاومت فلسطین از لحظه اول اعلام توافق آتشبس به تمام شرایط پایبند بودند به هیچ طریقی از آن تخطی نکردند.
سخنگوی مقاومت اسلامی افزود: «میانجیگران مسئولیت اتخاذ موضع قاطع و جدی در قبال نقضهای مکرر دولت اشغالگر و تضمین اجرای مفاد توافق را بر عهده دارند و تاکید کرد که دولت آمریکا نیز مسئولیت ادامه جنایات اشغالگران را بر عهده دارد و باید به جای توجیه نقضهای آتشبس، آن را به اجرای توافق وادار کند».