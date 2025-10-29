وزیردفاع ژاپن:
واشنگتن و توکیو حضور نظامی خود در منطقه را افزایش میدهند
وزیردفاع ژاپن گفت که توکیو واشنگتن قصد دارند حضور خود در منطقه هند و اقیانوس آرام را بیشتر کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «شینجیرو کویزومی» وزیر دفاع ژاپن، پس از گفتگو با «پیت هگست» همتای آمریکایی خود، گفت که توکیو و واشنگتن قصد دارند حضور نظامی خود را در منطقه بیشتر کرده و رزمایشهای مشترک را افزایش دهند.
کویزومی اشاره کرد: «تقویت بزرگترین اتحاد جهان - اتحاد ژاپن و آمریکا - در درجه اول نیازمند بهبود ساختار فرماندهی مشترک، افزایش حضور مشترک ما (در منطقه هند و اقیانوسیه) و تشدید رزمایشها است».
وی تاکید کرد که این اقدامات اولویتهای اتحاد ژاپن و آمریکا هستند که نیروهای دفاع از خود ژاپن و نیروهای مسلح ایالات متحده با هم اجرا خواهند کرد.
وزیر دفاع جدید ژاپن خاطرنشان کرد که او و هگست همچنین توافق کردند که همکاریهای دفاعی، از جمله اشتراکگذاری دادهها با متحدانی مانند کره جنوبی، استرالیا و فیلیپین را افزایش دهند.