کره‌شمالی با شلیک موشک کروز دوربرد به استقبال ترامپ رفت

در آستانه ورود رئیس‌جمهور آمریکا به سئول، کره‌شمالی یک فروند موشک کروز دوربرد دریایی–زمینی را از سواحل غربی خود شلیک کرد؛ اقدامی که تحلیلگران آن را پیامی آشکار از سوی پیونگ‌یانگ به واشنگتن می‌دانند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رسانه‌های دولتی کره‌شمالی روز سه‌شنبه اعلام کردند که این کشور یک فروند موشک کروز دریایی-زمینی دوربرد را از سواحل غربی خود شلیک کرده است. این آزمایش یک روز پیش از آغاز سفر آسیایی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و توقف او در کره‌جنوبی انجام شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی کره‌شمالی، موشک‌های مورد آزمایش به‌صورت عمودی پرتاب شده و بیش از دو ساعت در هوا پرواز کرده‌اند. این گزارش می‌افزاید که پاک جونگ شون، معاون رئیس کمیسیون مرکزی نظامی کره‌شمالی بر روند این آزمایش نظارت داشته است.

در این گزارش اشاره‌ای به حضور شخص کیم جونگ اون، رهبر کره‌شمالی در این آزمایش نشده است. در حالی‌که ترامپ پیش‌تر ابراز تمایل کرده بود در جریان سفر آسیایی خود با کیم دیدار کند.

سفر ترامپ از روز دوشنبه از مالزی آغاز شده و قرار است کره جنوبی آخرین ایستگاه این سفر باشد. رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی گفته است: «مایلم دوباره با کیم جونگ اون دیدار کنم؛ گفت‌وگو همیشه بهتر از تهدید است.»

آخرین دیدار میان رهبران دو کشور به سال ۲۰۱۹ در منطقه غیرنظامی میان دو کره بازمی‌گردد؛ دیداری که بدون نتیجه ملموس پایان یافت و از آن زمان مذاکرات دو طرف درباره خلع سلاح هسته‌ای به بن‌بست رسیده است.

کارشناسان نظامی می‌گویند این آزمایش تازه در آستانه ورود ترامپ به سئول، پیامی آشکار از سوی پیونگ‌یانگ برای نمایش قدرت و تأکید بر توان بازدارندگی نظامی خود است.

 

