ترکیه ۲۰ جنگنده تایفون از انگلیس دریافت می‌کند

ترکیه ۲۰ جنگنده تایفون از انگلیس دریافت می‌کند
انگلیس با فروش ۲۰ جنگنده تایفون به ارزش ۸ میلیارد پوند به ترکیه،‌ توافق کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، انگلیس با  فروش ۲۰ جنگنده تایفون به ارزش ۸ میلیارد پوند به ترکیه،‌ توافق   کرد.

«کی‌یر استارمر» نخست وزیر انگلیس، روز گذشته -دوشنبه- در جریان سفر به آنکارا برای دیدار با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه  این توافق  را امضا کرد.

نخست وزیر انگلیس علی‌رغم انتقادات از دولت شدیدا اقتدارگرای ترکیه، گفت که این توافق اتحاد ناتو را تقویت می‌کند.

 تایفون که همچنین با نام «یوروفایتر» شناخته می‌شود یک برنامه مشتکر میان انگلیس، آلمان، ایتایا و اسپانیا است و یکی از کلیدی ترین جنگنده‌های نیروی هوایی سلطنیتی انگلیس در جچچریان دو دهه اخیر بوده است.

 

 

