یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به حومه قنیطره در سوریه
رسانههای سوریه از تشدید تنشها در جنوب این کشور و اقدامات جدید نیروهای رژیم صهیونیستی در استان قنیطره خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،
نظامیان اشغالگر اسرائیلی، وارد مناطق اطراف روستاهای «عین عیشه» و «عین نوریه» در حومه قنیطره شدند.
همزمان، گزارشها حاکی از آن است که نیروهای اسرائیلی یک ایست بازرسی در تقاطع منطقه «کوم محیرس» بر سر راه مواصلاتی اصلی دمشق – قنیطره ایجاد کردند و به بازرسی و تفتیش عابران و خودروهای عبوری پرداختند.