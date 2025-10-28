یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به حومه قنیطره در سوریه

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانه‌های سوریه ‌‌از تشدید تنش‌ها در جنوب این کشور و اقدامات جدید نیروهای رژیم صهیونیستی در استان قنیطره خبر دادند.

نظامیان اشغالگر اسرائیلی، وارد مناطق اطراف روستاهای «عین عیشه» و «عین نوریه» در حومه قنیطره شدند.

همزمان، گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای اسرائیلی یک ایست بازرسی در تقاطع منطقه «کوم محیرس» بر سر راه مواصلاتی اصلی دمشق – قنیطره ایجاد کردند و به بازرسی و تفتیش عابران و خودروهای عبوری پرداختند.

