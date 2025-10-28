سیانان خبر داد:
ادامه تعطیلی دولت آمریکا توسعه سلاحهای هستهای این کشور را به تأخیر میاندازد
سیانان به نقل از منابع خود گزارش داد که تعطیلی دولت ایالات متحده میتواند هدف دولت برای توسعه سلاحهای هستهای را به تأخیر بیندازد.
سیانان گزارش داد که وزارت انرژی ایالات متحده به دلیل وقفه در تأمین بودجه دولت، مجبور به مرخصی اجباری حدود ۱۴۰۰ کارمند در اداره ملی امنیت هستهای شده است.
منابع به این شبکه گفتند که کارمندان باقیمانده تحت فشار دولت ترامپ کار میکنند، که خواستار آن است که اداره ملی امنیت هستهای (NNSA) در مدت زمان کوتاهتری سلاحهای مدرن را در اختیار پنتاگون قرار دهد.